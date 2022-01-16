Верховного лидера Ирана Хаменеи навсегда заблокировали в Twitter из-за ролика с Трампом

Социальная сеть "Твиттер" заблокировала аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По всей видимости, виной тому стала публикация в его аккаунте ролика с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет агентство Iran International, в твите Хаменеи заявил о неизбежности мести США за гибель генерала Касема Сулеймани. В опубликованном ролике человек в камуфляжной форме иранского образца управляет боевым роботом, который движется по улицам Флориды к резиденции Дональда Трампа. Хакер отправляет на телефон Трампа сообщение на английском языке: "Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это". Пока жертва читает текст, "ликвидатор" дает команду беспилотнику, нажимая "пуск".

Уточняется, что аккаунт Хаменеи заблокирован навсегда. Однако это лишь один из нескольких аккаунтов иранского лидера.