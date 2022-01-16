Жители Мали вышли на митинг против Запада и в поддержку сотрудничества с Россией

Africa is unequivocal·ly saying #NoMore to neocolonialism and imperialism.

Massive & peaceful demonstrations throughout Mali against #ECOWAS illegal, unfair & inhumane sanctions against Malian people. Enough is enough on Western interventions. We Stand in Solidarity with #Mali 🇲🇱 pic.twitter.com/sKWEoCjHe6 — Ethio-American Development Council (EADC) (@EA_DevCouncil) January 15, 2022

В столице Республики Мали Бамако прошёл митинг, на котором выступили в том числе за сотрудничество с Россией. Участники акции считают, что именно РФ может помочь разрешить существующие в стране проблемы, рассказал один из них — глава организации молодых руководителей Шейх Умар Сумано. По его словам, в акции с учётом митингов в других странах участвовало около 3–4 миллионов человек.

"Нужно сказать, что сначала они требовали снятия санкций ЭКОВАС, а кроме того, люди выступают за сотрудничество между Мали и Россией, потому что было много тех, кто его поддерживает", — заявил Сумано в интервью РИА "Новости".

People of #Mali and all African countries occupied, and being exploited by #Franch, have won the right to free themselves using any means necessary. It is the great shame of Africa, that even in this era, we still have France colonizing us. #FrenchOUT #NoMore pic.twitter.com/FJ817X42Z9 — Larmbert Ebitu 🇺🇬 (@Futurical) January 15, 2022

Тысячи митингующих в Бамако вышли на улицы с плакатами, на которых в том числе благодарили Россию. По словам Сумано, акция была организована спонтанно, никто не пытался заплатить демонстрантам. После того как на улицах столицы Мали всё утихло, малийская диаспора продолжила пикеты в США и во Франции, чтобы выступить в поддержку интересов своего народа. Организатор отмечает, что люди считают, что "источником проблемы Мали была Франция", а сегодняшние повстанцы там действуют "в единстве с самой Францией".

"Многие в Мали считают, что решение может прийти из России. Говорят, что многие малийцы обучаются в России, Россия поддерживает армию Мали", — рассказал Сумано. Он заявил, что благодаря России "малийская армия очень быстро стала более мощной и конкурентоспособной".

Напомним, в мае 2021 года малийские военные арестовали временного президента страны Ба Ндау, премьера Моктара Уана и министра обороны генерала Сулеймана Дукуре. Причиной послужил отказ президента и премьера включить в состав переходного правительства полковников Модибо Коне и Садио Камару, активных участников прошлогоднего военного переворота. А в октябре громкий резонанс вызвало заявление главы правительства Мали Шогеля Кокаллы Маиги о том, что Париж бросил его страну "на произвол судьбы". Президент Эмманюэль Макрон назвал эти заявления неприемлемыми и даже усомнился в легитимности нынешних властей этой африканской страны.

После заявления главы МИД страны Абдулая Диопа, что завершить переходный период выборами в феврале 2022 года будет невозможно из-за ситуации с безопасностью, страны ЭКОВАС ввели жёсткие санкции против Мали. Было принято решение заморозить активы Мали в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), закрыть границы и приостановить коммерческие операции со страной. ЭКОВАС решило отозвать послов в Мали и ввести санкции в отношении финансовой помощи. США и Франция поддержали введение санкций.