Получил за гол: Матч Кубка Испании прервали из-за прилетевшей в голову игроку палки
Травмированный футболист упал на газон, на помощь к нему были направлены медики.
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Палкой в голову футболисту попали во время матча 1/8 финала Кубка Испании между "Бетисом" и "Севильей". Из-за этого инцидента во время первого тайма встречу остановили при счёте 1:1.
Первый гол забил игрок "Севильи" Папу Гомес на 35-й минуте. Через четыре минуты ему ответил Набиль Фекир. Во время празднования гола с трибун в голову игроку "Севильи" Жоану Жордану прилетела палка. Он упал на газон, куда тут же были направлены медики. Через несколько минут игра была прервана.
Оба этих клуба из Севильи, их противостояние — одно из самых принципиальных в испанском футболе. Сегодняшний инцидент не первый в своём роде. Так, в 2003 году один из болельщиков "Севильи" бросился с кулаками на вратаря "Бетиса". А через четыре года матч между этими командами не был доигран из-за прилетевшей в голову главного тренера "Севильи" бутылки.
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