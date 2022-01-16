Палкой в голову футболисту попали во время матча 1/8 финала Кубка Испании между "Бетисом" и "Севильей". Из-за этого инцидента во время первого тайма встречу остановили при счёте 1:1.

Первый гол забил игрок "Севильи" Папу Гомес на 35-й минуте. Через четыре минуты ему ответил Набиль Фекир. Во время празднования гола с трибун в голову игроку "Севильи" Жоану Жордану прилетела палка. Он упал на газон, куда тут же были направлены медики. Через несколько минут игра была прервана.