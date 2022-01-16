В Одессе из Гоголя сделали Хохолию
В городе заметили таблички с таким необычным названием улицы.
Фото © Facebook / Илья Перстнёв
В Одессе предприняли попытку совместить английский, русский и украинский языки. Причём последний на какой-то особый, современный лад: из писателя Гоголя сделали модного Хохолию — именно так подписали одну из одесских улиц. Таким замечанием поделился в соцсетях одессит Илья Перстнёв.
"Хохолия — то ли стрит такая, то ли страна… А когда-то у этой улицы было очень тёплое, почти нежное название — Надеждинская, то есть улица Надежды", — написал Перстнёв в "Фейсбуке".
А ранее Лайф писал, что в Киеве переименовали 12 улиц, названных в честь советских деятелей. Большинство из них получили названия в честь выдающихся политических, военных и общественных героев Украины.
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