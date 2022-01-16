Избитый в прошлом году олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв выполняет все предписанные врачами рекомендациями. В них, по его словам, входит и минимальное использование мобильного телефона, о чём спортсмен рассказал в собственном микроблоге в "Инстаграме".

"Я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые также входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на ваши сообщения и комментарии. По возможности читаю, мне очень приятно", — написал Дмитрий Соловьёв.