"Потихоньку восстанавливаюсь": Избитый фигурист Соловьёв рассказал о своём самочувствии
По словам спортсмена, медленными, но уверенными темпами он идёт на поправку.
Фото © Instagram / dmitry_solovyev
Избитый в прошлом году олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв выполняет все предписанные врачами рекомендациями. В них, по его словам, входит и минимальное использование мобильного телефона, о чём спортсмен рассказал в собственном микроблоге в "Инстаграме".
"Я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые также входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на ваши сообщения и комментарии. По возможности читаю, мне очень приятно", — написал Дмитрий Соловьёв.
Он также рассказал, что из-за последствий нападения у него проблемы с речью. Однако спортсмен уверен, что сможет с ними справиться.
Лайф напоминает, что Соловьёва избили возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. Полицейские задержали избивших Соловьёва, возбуждено уголовное дело. Напавшими оказались двое студентов-первокурсников, которые приехали в столицу из Читы. Оба арестованы.
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