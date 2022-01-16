Песков заявил о непричастности России к кибератакам на украинские ведомства

Россия не имеет отношения к атакам хакеров на сайты украинских министерств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", — сказал Песков.

Он отметил, что в Москве слышали заявления Киева о том, что якобы Россия стояла за этими атаками, однако это "очередное бездоказательное обвинение".