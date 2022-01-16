Песков заявил о непричастности России к кибератакам на украинские ведомства
Представитель Кремля отметил, что в Киеве во всём винят Москву, даже в плохой погоде в своей стране.
Фото © Pixabay
Россия не имеет отношения к атакам хакеров на сайты украинских министерств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.
"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", — сказал Песков.
Он отметил, что в Москве слышали заявления Киева о том, что якобы Россия стояла за этими атаками, однако это "очередное бездоказательное обвинение".
"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всём обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране", — сказал представитель Кремля.
Как сообщал Лайф, взлом правительственных ресурсов Незалежной произошёл в ночь на 14 января. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое было написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. В Службе безопасности Украины начали расследование случившегося. В Киеве заявляли, что наряду с Россией причастна к атаке может быть Белоруссия.
Комментариев: 0