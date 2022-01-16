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Британские спецслужбы заподозрили противников вакцинации в готовности к насилию

Власти считают, что проигрывают в информационной войне, пока те проводят тренировки "военного характера", готовясь к "войне с ковидной политикой правительства".

16 января, 01:39

Фото © Twitter / ДжодиФалконер1

Спецслужбы Британии, занимающиеся борьбой с терроризмом, опасаются, что противники вакцинации в стране могут перейти к насильственным действиям. Ведомства активно наблюдают за деятельностью антиваксеров в социальных сетях и заметили, что те начали формировать "экстремистские группировки", которые также пропагандируют ненависть на расовой или национальной почве.

"Это вызывает всё больше опасений и изучается на самом высоком уровне. Канцелярия премьер-министра напрямую получает эти отчёты. Премьер-министр знаком с ними. Есть консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу [в информационной войне]. В следующий раз нам нужно будет действовать лучше", — сообщила еженедельная газета The Observer со ссылкой на источники в Правительстве Соединённого Королевства.

Еженедельник также обращает внимание на то, что организация Alpha Men Assemble уже проводит тренировки "военного характера", готовясь к "войне с ковидной политикой правительства". Организация размещает в Сети даже инструкции о том, как избежать "телефонной слежки", а также призывы посетить "занятия по самообороне с участием профессионалов". Ещё одна антиваксерская группировка — Veterans 4 Freedom ("Ветераны за свободу") — обсуждает возможность "насильственного бунта", направленного на центры вакцинации.

В качестве одного из самых видных антиваксеров в королевстве упоминается Пирс Корбин — старший брат бывшего лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. В декабре прошлого года 74-летний Пирс Корбин призывал поджигать офисы парламентариев, которые поддерживают коронавирусные ограничения. Ранее противники вакцинации в Британии штурмовали здания госучреждений, газет и телеканалов, прививочных центров и учебных заведений, критикуя власти за "навязывание вакцинной политики".

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Лайф писал, что в Софии на новогодних гуляньях задержали мужчину с гранатой, призывавшего не носить маски. Также правоохранители задержали его знакомую, у которой при обыске нашли два пистолета. Правда, девушка заявила, что они ненастоящие.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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