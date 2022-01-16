Британские спецслужбы заподозрили противников вакцинации в готовности к насилию

Concern for UK security as anti-vaxxer groups evolve towards US-style militias - we did warn the powers that be that #antivaxxers are domestic terrorists https://t.co/sv8RpTat3i — Gav 😷💙🇪🇺🏳️‍🌈🌹#FBPE #FBR Get the booster! (@Socialistdawn) January 16, 2022

Спецслужбы Британии, занимающиеся борьбой с терроризмом, опасаются, что противники вакцинации в стране могут перейти к насильственным действиям. Ведомства активно наблюдают за деятельностью антиваксеров в социальных сетях и заметили, что те начали формировать "экстремистские группировки", которые также пропагандируют ненависть на расовой или национальной почве.

"Это вызывает всё больше опасений и изучается на самом высоком уровне. Канцелярия премьер-министра напрямую получает эти отчёты. Премьер-министр знаком с ними. Есть консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу [в информационной войне]. В следующий раз нам нужно будет действовать лучше", — сообщила еженедельная газета The Observer со ссылкой на источники в Правительстве Соединённого Королевства.

‘Peaceful Protest’ in Stirling today.. lol far from peaceful, pulling masks off people, accusing parents of killing their children, and scaring kids including the vulnerable. Great job of achieving nothing, biggest bunch of fannies. #antivaxxers pic.twitter.com/11njHQOKKR — Jodie Falconer ✨ (@JodieFalconer1) January 15, 2022

Еженедельник также обращает внимание на то, что организация Alpha Men Assemble уже проводит тренировки "военного характера", готовясь к "войне с ковидной политикой правительства". Организация размещает в Сети даже инструкции о том, как избежать "телефонной слежки", а также призывы посетить "занятия по самообороне с участием профессионалов". Ещё одна антиваксерская группировка — Veterans 4 Freedom ("Ветераны за свободу") — обсуждает возможность "насильственного бунта", направленного на центры вакцинации.

В качестве одного из самых видных антиваксеров в королевстве упоминается Пирс Корбин — старший брат бывшего лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. В декабре прошлого года 74-летний Пирс Корбин призывал поджигать офисы парламентариев, которые поддерживают коронавирусные ограничения. Ранее противники вакцинации в Британии штурмовали здания госучреждений, газет и телеканалов, прививочных центров и учебных заведений, критикуя власти за "навязывание вакцинной политики".