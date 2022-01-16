Защита принца Эндрю заподозрила обвинившую его женщину в проблемах с психикой
Адвокаты хотят допросить под присягой психолога, у которого лечилась Вирджиния Робертс-Джуффре.
Фото © ТАСС / Michel Euler
Адвокаты 61-летнего герцога Йоркского, обвинённого Вирджинией Джуффре в сексуальном насилии, хотят допросить психолога, который лечил её. Защита утверждает, что женщина может "страдать ложными воспоминаниями".
Как сообщает Би-би-си, судебные документы свидетельствуют о намерении адвокатов принца Эндрю допросить мужа Вирджинии Джуффре Роберта и психолога, доктора Джудит Лайтфут, под присягой. Судья Льюис Каплан, который слушает дело в Нью-Йорке, потребовал, чтобы защита герцога Йоркского заслушала показания до 14 июля, и сказал, что разбирательство может состояться в суде в конце этого года. После отклонения ходатайства о прекращении гражданского дела обе стороны просят помочь найти свидетелей за рубежом для дачи показаний.
Ранее Лайф сообщал, что Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, что тот больше не будет "высочеством". При этом, предположительно, королева Великобритании продолжит финансировать защиту второго сына в суде из личных средств. По некоторым данным, он получает от монаршей особы около 323 тысяч долларов в год.
Напомним, в августе американка Вирджиния Робертс-Джуффре подала в суд на принца Эндрю, заявив, что второй сын королевы Елизаветы II изнасиловал её 20 лет назад. Она потребовала от герцога Йоркского компенсации за физический и моральный ущерб.
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