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Защита принца Эндрю заподозрила обвинившую его женщину в проблемах с психикой

Адвокаты хотят допросить под присягой психолога, у которого лечилась Вирджиния Робертс-Джуффре.

16 января, 01:56
<p>Фото © ТАСС / Michel Euler</p>

Фото © ТАСС / Michel Euler

Адвокаты 61-летнего герцога Йоркского, обвинённого Вирджинией Джуффре в сексуальном насилии, хотят допросить психолога, который лечил её. Защита утверждает, что женщина может "страдать ложными воспоминаниями".

Как сообщает Би-би-си, судебные документы свидетельствуют о намерении адвокатов принца Эндрю допросить мужа Вирджинии Джуффре Роберта и психолога, доктора Джудит Лайтфут, под присягой. Судья Льюис Каплан, который слушает дело в Нью-Йорке, потребовал, чтобы защита герцога Йоркского заслушала показания до 14 июля, и сказал, что разбирательство может состояться в суде в конце этого года. После отклонения ходатайства о прекращении гражданского дела обе стороны просят помочь найти свидетелей за рубежом для дачи показаний.

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Ранее Лайф сообщал, что Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, что тот больше не будет "высочеством". При этом, предположительно, королева Великобритании продолжит финансировать защиту второго сына в суде из личных средств. По некоторым данным, он получает от монаршей особы около 323 тысяч долларов в год.

Напомним, в августе американка Вирджиния Робертс-Джуффре подала в суд на принца Эндрю, заявив, что второй сын королевы Елизаветы II изнасиловал её 20 лет назад. Она потребовала от герцога Йоркского компенсации за физический и моральный ущерб.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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