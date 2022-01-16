Защита принца Эндрю заподозрила обвинившую его женщину в проблемах с психикой

Адвокаты 61-летнего герцога Йоркского, обвинённого Вирджинией Джуффре в сексуальном насилии, хотят допросить психолога, который лечил её. Защита утверждает, что женщина может "страдать ложными воспоминаниями".

Как сообщает Би-би-си, судебные документы свидетельствуют о намерении адвокатов принца Эндрю допросить мужа Вирджинии Джуффре Роберта и психолога, доктора Джудит Лайтфут, под присягой. Судья Льюис Каплан, который слушает дело в Нью-Йорке, потребовал, чтобы защита герцога Йоркского заслушала показания до 14 июля, и сказал, что разбирательство может состояться в суде в конце этого года. После отклонения ходатайства о прекращении гражданского дела обе стороны просят помочь найти свидетелей за рубежом для дачи показаний.

Ранее Лайф сообщал, что Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, что тот больше не будет "высочеством". При этом, предположительно, королева Великобритании продолжит финансировать защиту второго сына в суде из личных средств. По некоторым данным, он получает от монаршей особы около 323 тысяч долларов в год.