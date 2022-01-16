При пожаре в ресторане в центре Москвы погиб человек. Видео © LiFE

В центре Москвы — на Шелепихинской набережной — произошёл пожар в пристройке к жилому дому в ЖК "Сердце столицы". В заведении, которое там располагается, загорелась мебель на площади в 50 квадратных метров. Как сообщает столичное ГУ МЧС РФ, в результате один человек погиб.

"Горела мебель на общей площади около 50 м2. В 04:13 принятыми мерами открытое горение было ликвидировано. В 04:32 пожар был полностью ликвидирован. К сожалению, в результате пожара пострадало два человека, из них один человек погиб", — говорится в сообщении ведомства.