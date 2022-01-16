В Китае назвали российский МиГ-31 наводящим на врага ужас "таинственным убийцей"

Российский сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 — это "таинственный убийца", который при поднятии в воздух наводит на врага ужас. Так об этом самолёте пишет автор китайского портала Sohu.

"МиГ-31 имеет свои уникальные характеристики, а сформировавшееся превосходство в воздухе широко признано Российской армией. Поэтому, хотя сейчас можно нередко увидеть, что у России есть не только Су-35С, но и сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, именно МиГ-31 всё ещё является "таинственным убийцей", поднятие которого в воздух в любой момент наводит на врага ужас", — приводит ИноСМИ цитату из этого материала.

Его автор отмечает, что появление МиГ-31 во многом связано с размерами территории Советского Союза. Огромной стране нужен был дальнолётный быстрый перехватчик с большой бомбовой нагрузкой для защиты границ.

Отмечается, что МиГ-31 и сейчас остаётся одним из наиболее широко используемых истребителей в Российской армии. Он получил новый двигатель, цифровое оборудование и другие новые функции.

Журналист задаётся вопросом, почему при всём этом Россия не продаёт сверхзвуковой перехватчик за рубеж, и сам на него отвечает. Во-первых, мало таких больших стран, как Россия, и спрос на дальнобойный самолёт не будет высок. К тому же он сам, с учётом своей уникальности, "играет определённую стратегическую роль, его вполне можно обозначить как продукт не на продажу".