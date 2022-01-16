Песков заявил, что Россия и Запад находятся на разных треках
Как отметил представитель Кремля, такое различие в подходах вызывает у Москвы беспокойство.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru
Россия с одной стороны и США с НАТО с другой стороны находятся на совершенно разных треках. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаёмся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство", — приводит агентство Bloomberg слова Пескова из интервью телеканалу CNN.
Дмитрий Песков вновь напомнил о необходимости получения Россией юридически обязывающих гарантий невступления Украины в НАТО. В ином случае, по его словам, у Киева останется законная возможность присоединиться к альянсу.
Лайф напоминает, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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