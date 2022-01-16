Песков заявил, что Россия и Запад находятся на разных треках

Россия с одной стороны и США с НАТО с другой стороны находятся на совершенно разных треках. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаёмся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство", — приводит агентство Bloomberg слова Пескова из интервью телеканалу CNN.