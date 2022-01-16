Метеоролог Шувалов спрогнозировал мощный циклон в нескольких регионах России

Срывающий крыши циклон, из-за которого в Белоруссии был объявлен самый высокий уровень опасности, вскоре приблизится к России. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

В беседе с телеканалом "360" он рассказал, что непогода ожидается в регионах Черноземья, в Брянской, Смоленской и Ростовской областях, а также на Кубани и на Черноморском побережье Кавказа.

"Ветры сильные в основном будут в Черноземье, в низовьях Дона, Кубани. Скорее всего, сильные осадки будут на Черноморском побережье Кавказа, это конец понедельника – вторник, и очень хорошие осадки в виде мокрого снега", — сообщил Александр Шувалов.

После Белоруссии вызов стихии в России первыми примут Брянская и Смоленская области. Метеоролог не исключил, что там уже сейчас крепнет ветер. По его оценке, скорость воздушных потоков не превысит 20–22 метров в секунду.