Метеоролог Шувалов спрогнозировал мощный циклон в нескольких регионах России
Это будет уже второе такое погодное явление за последнее время. Первая волна прошлась и по Белоруссии.
Фото © ТАСС / Николай Михальченко
Срывающий крыши циклон, из-за которого в Белоруссии был объявлен самый высокий уровень опасности, вскоре приблизится к России. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
В беседе с телеканалом "360" он рассказал, что непогода ожидается в регионах Черноземья, в Брянской, Смоленской и Ростовской областях, а также на Кубани и на Черноморском побережье Кавказа.
"Ветры сильные в основном будут в Черноземье, в низовьях Дона, Кубани. Скорее всего, сильные осадки будут на Черноморском побережье Кавказа, это конец понедельника – вторник, и очень хорошие осадки в виде мокрого снега", — сообщил Александр Шувалов.
После Белоруссии вызов стихии в России первыми примут Брянская и Смоленская области. Метеоролог не исключил, что там уже сейчас крепнет ветер. По его оценке, скорость воздушных потоков не превысит 20–22 метров в секунду.
Ранее Лайф писал, что в Южно-Сахалинске сугробы закрыли окна первых этажей в домах. Мощный циклон с метелями и ветром обрушился на город со стороны Японского моря. Выпало более 30% месячной нормы осадков, был объявлен режим ЧС.
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