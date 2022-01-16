НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трамп заявил, что не позволил бы России продвигаться в Латинскую Америку

Он подверг резкой критике внешнюю политику нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.

16 января, 03:42
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/photos/10164181705510725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дональд Трамп</a></p>

Фото © Facebook / Дональд Трамп

Заявления о том, что Россия не исключает развёртывания военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле, вызваны тем, что Кремль не уважает США при правлении Джо Байдена. С таким утверждением выступил экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Аризоне. Трамп уверен, что нынешнему хозяину Белого дома не удаётся успешно противостоять действиям других государств на международной арене.

"У нас никогда не было таких проблем с Путиным и Украиной, не было проблем с Си Цзиньпином. Китай, Россия и Иран занимаются провокациями и проводят агрессию. Они бы никогда не осмелились на такое раньше, и вы сами видели, что они не делали этого. А теперь они играют с нами", — сказал Дональд Трамп.

Салливан анонсировал публикацию данных о "сценариях" России по Украине

Салливан анонсировал публикацию данных о "сценариях" России по Украине

Ранее Лайф писал, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил развёртывания российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле. В ответ на это помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил решительным ответом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1