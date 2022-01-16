Глава "Нафтогаза" Витренко упрекнул Берлин в желании заработать на "Северном потоке – 2"

Германия не имеет права получать экономическую выгоду от поставок газа по "Северному потоку – 2" "за счёт" других стран. Такое мнение высказал глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.

В беседе с изданием FAZ он отметил, что Берлину было бы достаточно тех мощностей, которые даёт газопровод, идущий по территории Украины. По его словам, сейчас эта инфраструктура загружена лишь на четверть.

"Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря "Северному потоку – 2" стала главным распределительным пунктом российского газа. Но, как ведущая европейская страна, ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счёт других европейских стран", — высказал мнение Юрий Витренко.

По его мнению, европейские компании сами должны решать, каким образом хотят получать газ. Вместе с тем он признал, что Россия выполняет свои долгосрочные обязательства по поставкам газа в Европу.