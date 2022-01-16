Глава "Нафтогаза" Витренко упрекнул Берлин в желании заработать на "Северном потоке – 2"
Он уверен, что для полноценных поставок газа в Европу достаточно трубопровода, идущего через Украину.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Германия не имеет права получать экономическую выгоду от поставок газа по "Северному потоку – 2" "за счёт" других стран. Такое мнение высказал глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.
В беседе с изданием FAZ он отметил, что Берлину было бы достаточно тех мощностей, которые даёт газопровод, идущий по территории Украины. По его словам, сейчас эта инфраструктура загружена лишь на четверть.
"Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря "Северному потоку – 2" стала главным распределительным пунктом российского газа. Но, как ведущая европейская страна, ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счёт других европейских стран", — высказал мнение Юрий Витренко.
По его мнению, европейские компании сами должны решать, каким образом хотят получать газ. Вместе с тем он признал, что Россия выполняет свои долгосрочные обязательства по поставкам газа в Европу.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдепе выступили против новых санкций в отношении "Северного потока – 2". Там подчеркнули, что соответствующий законопроект не является "искренней попыткой противостоять российской агрессии".
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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