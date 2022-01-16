В Нижнем Тагиле "каскадёр" проехался на капоте, разбивая лобовое стекло
Очевидцы запечатлели инцидент, испугались за агрессора, возмутились по поводу ущерба для автовладельца и вызвали ДПС.
Кадр из видео © VK / Инцидент Нижний Тагил
По Нижнему Тагилу проехался легковой автомобиль с человеком, сидящим на капоте. Причём он в это время разбивал рукой лобовое стекло, нанося удар за ударом.
"Это два брата, это два брата. Он что делает?! Рома, это два брата! Он ему всё стекло разбил", — эмоционально комментирует девушка на видео, опубликованном в паблике.
В результате, как пишут другие очевидцы, лобовое стекло всё-таки было разбито. В Сети на тех, кто в комментариях упрекал автовандала за нанесённый ущерб, набросились те, кому стало страшно за судьбу отчаянного родственника автовладельца. Прохожие вызвали полицию. Остальные подробности каскадёрского заезда на улице Юности в Нижнем Тагиле пока не известны.
Ранее Лайф писал, что автоэксперт Канаев объяснил, кому грозит срок по закону о наказании за злостные нарушения ПДД. В частности, речь идёт о водителях, которые уже лишены прав, но продолжают садиться за руль и вновь становятся виновниками ДТП.
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