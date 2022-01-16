Дерматолог Котова назвала основные симптомы обморожения

Дерматолог Ирина Котова рассказала, как распознать признаки обморожения и что делать, чтобы его избежать. Полезными советами она поделилась в интервью RT.

По словам специалиста, при сильной степени обморожения кожа начинает трескаться. В этом случае за трещинами нужен особый уход, потому что они могут инфицироваться. Чтобы не доводить до таких последствий, врач посоветовала пользоваться жирными кремами для защиты кожи.

"Симптомы обморожения: покраснения, неприятные ощущения, покалывания. Более сильная степень, когда некая отёчность ощущается. Если говорить про лицо, как правило, пациент говорит, что при улыбке он ощущает, что кожа плотная — это уже симптомы отёка. Что касается рук, это визуально видно, что покраснения достаточно сильные, а также неприятные ощущения", — рассказала Котова.