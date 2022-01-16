Британские кардиологи рассказали, когда риск сердечного приступа выше

В холодную погоду риск спазма сосудов, скачков артериального давления и сердечных приступов повышается. К этому выводу пришли кардиологи Британского фонда сердца.

Как пишет Daily Express, такое происходит из-за того, что в холодную погоду кровеносные сосуды сужаются, это, в свою очередь, может привести к блокировке артерий, питающих кровью сердце или мозг.

"Это не значит, что вы должны оставаться дома до следующей весны. Нам нужно больше исследований, чтобы выяснить, почему зимние месяцы повышают вероятность сердечного приступа у людей", — сказала старшая медсестра-кардиолог Британского фонда сердца Эшли Ли.

Чтобы прийти к такому выводу, учёным пришлось проанализировать данные почти семи тысяч человек, умерших от внезапной остановки сердца в период с 1994 по 2000 год. Все тела при поступлении тщательно изучались на наличие токсинов и других возможных некардиологических факторов.