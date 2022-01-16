Трамп заявил, что ложь американских политиков о России затрудняла работу Белого дома

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что американские политики специально усложняли работу его администрации, сообщая ложную информацию о России. Об этом он заявил в ходе митинга сторонников в штате Аризона, которую транслировал телеканал C-SPAN.

"Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия". Всё сфабрикованное, всё созданное", — сказал экс-президент.

По словам Трампа, этот метод использовали против него, когда он был президентом и его обвиняли в связях с Россией.