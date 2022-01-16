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Трамп заявил, что ложь американских политиков о России затрудняла работу Белого дома

По его мнению, сложнее всего на посту президента не взаимодействие с другими государствами, а управление своей страной.

16 января, 06:13
<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/photos/10165730507415725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дональд Трамп</a></p>

© Facebook / Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что американские политики специально усложняли работу его администрации, сообщая ложную информацию о России. Об этом он заявил в ходе митинга сторонников в штате Аризона, которую транслировал телеканал C-SPAN.

"Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия". Всё сфабрикованное, всё созданное", сказал экс-президент.

По словам Трампа, этот метод использовали против него, когда он был президентом и его обвиняли в связях с Россией.

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Также во время своего выступления на митинге Трамп заявил, что не позволил бы России продвигаться в Латинскую Америку. Кроме того, он подверг резкой критике внешнюю политику нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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