В Госдуме назвали законы Украины против русского языка проявлением русофобии

Вступивший на Украине закон, обязывающий печатные издания выпускать не менее 50% тиража на украинском языке, — это проявление русофобии, подсмотренное у прибалтийских стран. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Идёт та самая украинизация, о которой Украина всё время, оправдываясь в разных европейских институтах, говорит всегда демагогически, но при этом подобные документы вступают в силу. Это то, чему они научились у прибалтов, которые с 90-х годов не давали паспорта русскоязычным, но при этом говорили, что ничего такого не происходит", — напомнил Калашников.

По его словам, прибалтийские государства были приняты в Евросоюз и НАТО. Украина сегодня надеется на такой же расклад, считает депутат. Он добавил, что проблему языкового притеснения необходимо поднимать на международных площадках. В свою очередь первый зампредседателя комитета Казбек Тайсаев подчеркнул, что на русском языке сегодня говорят 80% украинцев, поэтому, как бы нынешнее руководство ни старалось проводить русофобскую политику, у них ничего не выйдет.

"Вспомните, из-за чего началась война в Донецке и Луганске. Из-за того, что людям не давали разговаривать на русском языке. Не было в начале никаких политических требований. Люди вышли для того, чтобы сохранить русский язык", — напомнил парламентарий.