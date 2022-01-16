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Страница комикса про Человека-паука была продана на аукционе за 3,3 млн долларов

По мнению вице-президента торгов Джо Маддалена, коллекционеры скупают такие издания за большие деньги, так как приобретают нечто более ценное — ностальгию.

16 января, 06:43

Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой" © kinopoisk

Страницу комикса про Человека-паука, датированную 1984 годом, на которой художник Майк Зек впервые изобразил супергероя в чёрном костюме, продали на аукционе за 3,36 миллиона долларов (около 250 миллионов рублей).

Проданная страница комикса. Фото © Sky News

Проданная страница комикса. Фото © Sky News

Торги проходили в американском штате Техас. Там же на продажу была выставлена высококачественная копия первого выпуска комикса про Супермена. Это издание ушло с молотка за 3,18 миллиона долларов, сообщает телеканал Sky New. По мнению вице-президента аукциона Джо Маддалена, эти комиксы являются своего рода произведениями современного искусства, коллекционеры скупают их за большие деньги, так как приобретают нечто более ценное — ностальгию.

В Нью-Йорке появился киоск, продающий газету из комиксов про Человека-паука

В Нью-Йорке появился киоск, продающий газету из комиксов про Человека-паука

Ранее Лайф писал о том, что новая история киновселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" стала самым популярным фильмом в период пандемии. В мировом прокате картина о супергерое собрала более миллиарда долларов за 12 дней.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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