Страница комикса про Человека-паука была продана на аукционе за 3,3 млн долларов
По мнению вице-президента торгов Джо Маддалена, коллекционеры скупают такие издания за большие деньги, так как приобретают нечто более ценное — ностальгию.
Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой" © kinopoisk
Страницу комикса про Человека-паука, датированную 1984 годом, на которой художник Майк Зек впервые изобразил супергероя в чёрном костюме, продали на аукционе за 3,36 миллиона долларов (около 250 миллионов рублей).
Проданная страница комикса. Фото © Sky News
Торги проходили в американском штате Техас. Там же на продажу была выставлена высококачественная копия первого выпуска комикса про Супермена. Это издание ушло с молотка за 3,18 миллиона долларов, сообщает телеканал Sky New. По мнению вице-президента аукциона Джо Маддалена, эти комиксы являются своего рода произведениями современного искусства, коллекционеры скупают их за большие деньги, так как приобретают нечто более ценное — ностальгию.
Ранее Лайф писал о том, что новая история киновселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" стала самым популярным фильмом в период пандемии. В мировом прокате картина о супергерое собрала более миллиарда долларов за 12 дней.
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