Учёные назвали продукт для сжигания опасного висцерального жира на животе

Растворимая клетчатка, которая в большом количестве содержится в клубнике, замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник, тем самым помогая организму сжечь опасный висцеральный жир в области живота. К такому выводу пришли исследователи медицинского центра Wake Forest Baptist, пишет Daily Express.

"На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объём висцерального жира сокращается на 3,7% за период в пять лет. С другой стороны, рост уровня умеренной активности приводит к сокращению объёма висцерального жира на 7,4% за тот же период времени", — уточняется в исследовании.

Но при этом вред от висцерального жира заключается не только в лишнем весе — он опасен для организма тем, что нарушает баланс и работу гормонов, ухудшает чувствительность клеток к инсулину и способствует образованию тромбов. А богатая клетчаткой клубника, по словам учёных, помогает контролировать вес и к тому же содержит большое количество аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов.