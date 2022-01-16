Генсек ОДКБ Зась назвал невозможным всплеск новых беспорядков в Казахстане
По его мнению, ситуация в стране взята под контроль и в ближайшее время будут приняты меры для предотвращения подобного.
Последствия беспорядков в Казахстане. Фото © LIFE
Опасности какого-либо реванша или нового всплеска беспорядков в Казахстане нет, считает генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
"Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации — не только казахский народ, но и руководство страны", — сказал он в интервью RT.
Генсек также отметил, что позже будут проанализированы действия миротворческих сил на территории Казахстана и в целом работа ОДКБ в сложной ситуации, однако система и механизмы, которые сейчас там созданы, сработали неплохо, поэтому в серьёзной перестройке деятельности организация не нуждается.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
Лента новостей
Australian Open без первой ракетки: Теннисист Новак Джокович проиграл суд и будет депортирован из Австралии
сегодня в 07:42
Психологи Карнаух и Перминова объяснили отличие между апатией и депрессией
сегодня в 07:10
Страница комикса про Человека-паука была продана на аукционе за 3,3 млн долларов
сегодня в 06:43
Комментариев: 0