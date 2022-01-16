Генсек ОДКБ Зась назвал невозможным всплеск новых беспорядков в Казахстане

"Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации — не только казахский народ, но и руководство страны", — сказал он в интервью RT.