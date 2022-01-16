Уральский студент создал протез для друга, которому оторвало пальцы

Студент из свердловского посёлка Пышма Алексей Медведев изобрёл протез для своего друга, которому оторвало несколько пальцев на работе. Проект оценили в "Сколково" и пригласили парня на стажировку.

"У меня есть друг, который получил очень серьёзную производственную травму и лишился трёх пальцев на правой руке. Я решил, что смогу придумать для него протез, который помог бы ему", — поделился студент в беседе с Е1.ru.

По словам парня, всё началось с покупки 3D-принтера. Ему было интересно изучать всё, что связано с 3D-моделированием. Затем он узнал, что существуют бионические протезы рук, и стал читать про них и проектировать протез в специальной программе, предварительно взяв у друга все необходимые мерки. Через две недели почти всё было готово, оставалось только распечатать детали на 3D-принтере, рассказал изобретатель.

В итоге друг Алексея Медведева с помощью протеза смог брать мелкие предметы и даже поехать на автомобиле. С протезом пальца стало удобно и передачу включать, и держаться за руль, рассказал парень, записывая обзор своего проекта на видео для участия во всероссийском студенческом конкурсе "Твой ход", который проходил в Москве. Там разработку оценили резиденты "Сколково" — компания "Моторика", занимающаяся разработкой бионических протезов. Летом Алексей Медведев поедет к ним на стажировку.

"На данный момент есть очень много людей, которым нужны протезы пальцев, эта проблема актуальна. Я очень рад, что могу стать частью того, что делает мир лучше", — заключил студент.