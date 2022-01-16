В России впервые с начала июля зафиксировали менее 700 смертей от ковида
Всего же в стране накануне было выявлено 29 230 новых случаев коронавируса.
© ТАСС / Ковалёв Пётр
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончалось 686 человек. Такие данные в ежедневной сводке приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.
Число умерших накануне оказалось наименьшим с 5 июля 2021 года, когда было зафиксировано 654 летальных исхода. В тот же день в последний раз было зарегистрировано менее 700 смертей от ковида.
Всего же, как сообщал Лайф, за последние сутки в России было выявлено 29 230 случаев коронавируса, и это стало максимумом с 13 декабря прошлого года.
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