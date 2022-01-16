В России впервые с начала июля зафиксировали менее 700 смертей от ковида

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончалось 686 человек. Такие данные в ежедневной сводке приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

Число умерших накануне оказалось наименьшим с 5 июля 2021 года, когда было зафиксировано 654 летальных исхода. В тот же день в последний раз было зарегистрировано менее 700 смертей от ковида.