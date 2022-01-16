Депортированный Новак Джокович покинул Австралию

Сербский теннисист Новак Джокович покинул Австралию после решения местного суда о его депортации из страны. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, спортсмена заметили во время посадки на рейс из Мельбурна в Дубай авиакомпании Emirates.

Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.