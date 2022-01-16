Депортированный Новак Джокович покинул Австралию
Из-за решения местных властей и суда он не сможет принять участие в Australian Open.
Фото © ТАСС / PA / Tess Derry
Сербский теннисист Новак Джокович покинул Австралию после решения местного суда о его депортации из страны. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, спортсмена заметили во время посадки на рейс из Мельбурна в Дубай авиакомпании Emirates.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.
10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны. Однако 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение вновь аннулировать визу Джоковича.
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