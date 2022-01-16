"Точка в череде грустных событий": В ATP назвали потерей отсутствие Джоковича на Australian Open
Ранее суд отклонил его протест на решение об аннулировании австралийской визы, и теперь он будет вынужден покинуть страну.
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Отсутствие первой ракетки мира Новака Джоковича на турнире Australian Open является серьёзной потерей, однако все должны уважать решение местного суда. Об этом говорится в заявлении Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
"Сегодняшнее решение аннулировать визу Джоковича ставит точку в череде очень грустных событий. Все должны уважать решение суда. Требуется больше времени, чтобы собрать все факты и извлечь уроки. Несмотря на произошедшее, Новак — один из величайших чемпионов, и его отсутствие на Australian Open является потерей. Мы понимаем, насколько насыщенными были дни Новака и как он хотел защитить титул", — говорится в сообщении.
В ассоциации также пожелали Джоковичу скорейшего возвращения на корт, а всем теннисистам — вакцинироваться.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.
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10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны. Однако 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение вновь аннулировать визу Джоковича.
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