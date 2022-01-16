Rai Al Youm: Россия вытеснила США с мирового оружейного рынка
По мнению автора статьи, американские истребители пятого поколения не смогли удержать лидирующую позицию из-за технического несовершенства.
Зенитная ракетная система С-400. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Российский военно-промышленный комплекс опережает США по продажам военной авиации, завершая эпоху лидерства Пентагона на рынке оружия. Об этом пишет издание Rai Al Youm.
По мнению автора статьи, США остались позади России, Китая и Ирана из-за того, что американские истребители пятого поколения не смогли удержать лидирующую позицию из-за технического несовершенства. Также спрос на вооружение Штатов снизился из-за прорыва Москвы в создании зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500. Они способны перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолётов оппонента, если не все, отмечается в статье.
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"Последние военные исследования утверждают, что Соединённым Штатам потребуется как минимум 20 лет, чтобы разработать новое поколение истребителей класса F, не говоря уже о сотнях миллиардов долларов, в то время как России нужно лишь несколько лет на модернизацию своего ракетного арсенала и десятки миллиардов долларов", — говорится в публикации.
Также автор уделил особое внимание развитию российского арсенала сверхзвуковых ракет, отметив, что за ними будущее ВПК. Он считает, что передовые сверхзвуковые ракеты КНР и РФ произвели революцию в контроле над воздушным пространством и покончили с американской гегемонией в военной сфере.
А ранее Лайф рассказывал о пяти секретных технологиях ракетоносца Ту-160, которые не могут скопировать США. Ту-160 считается шедевром инженерной мысли — большинство технологий производства этого самолёта считались утраченными. Инженеры и лётчики отмечают, что по таким стандартам в мире не работает никто.
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