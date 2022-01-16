Глава МИД Украины Кулеба рассказал о реализации "пакета мер сдерживания" России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев вместе с партнёрами и союзниками реализует "пакет мер сдерживания" России, предусматривающий дипломатические усилия, экономические санкции и углублённое оборонное сотрудничество.

"Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. К тому же мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнёрами для реализации комплексного пакета мер сдерживания", — заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.