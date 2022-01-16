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Глава МИД Украины Кулеба рассказал о реализации "пакета мер сдерживания" России

Он указал на удвоение усилий по мобилизации международной поддержки Незалежной.

16 января, 12:24

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев вместе с партнёрами и союзниками реализует "пакет мер сдерживания" России, предусматривающий дипломатические усилия, экономические санкции и углублённое оборонное сотрудничество.

"Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. К тому же мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнёрами для реализации комплексного пакета мер сдерживания", — заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.

По словам министра, пакет состоит из трёх уровней: активная дипломатия деэскалации, разработка комплекса "болезненных экономических санкций", а также углубление оборонного сотрудничества с Украиной. Переговоры с Россией, прошедшие на этой неделе, стали кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания, считает Кулеба, добавив, что решительность Запада была очевидной.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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