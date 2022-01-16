НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пожилая прихожанка провалилась под пол церкви в Магнитогорске

Как уточняется, в ходе ремонта строители разобрали деревянный настил пола, а пенсионерка этого не заметила.

16 января, 12:18
<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/wall-160949278_1073" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Поисково-спасательная служба Челябинской области</a></p>

Фото © VK/Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске Челябинской области пенсионерка провалилась под деревянный пол в церкви. На помощь ей пришли спасатели и медики. Кадры с места происшествия поисково-спасательная служба региона опубликовала на своей странице во "ВКонтакте".

Как уточняется, в ходе ремонта в небольшой церкви строители разобрали деревянный настил пола, а 70-летняя прихожанка этого не заметила. В темноте она случайно шагнула в пустоту и оказалась в западне между труб коммуникаций на метровой глубине.

В Петербурге 17-летний рабочий упал с крыши детсада во время чистки снега

В Петербурге 17-летний рабочий упал с крыши детсада во время чистки снега

Люди попытались вытащить её самостоятельно, но в итоге пришлось вызывать специалистов. Прибывшие на место спасатели подняли пенсионерку наверх, после чего передали её медикам. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и отвезли в местную больницу.

А до этого Лайф рассказывал, что в Карпатах обручённая пара с будущей свекровью упала с обрыва. Одна из женщин погибла в свой день рождения, а вторая чудом выжила.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1