Пожилая прихожанка провалилась под пол церкви в Магнитогорске
Как уточняется, в ходе ремонта строители разобрали деревянный настил пола, а пенсионерка этого не заметила.
В Магнитогорске Челябинской области пенсионерка провалилась под деревянный пол в церкви. На помощь ей пришли спасатели и медики. Кадры с места происшествия поисково-спасательная служба региона опубликовала на своей странице во "ВКонтакте".
Как уточняется, в ходе ремонта в небольшой церкви строители разобрали деревянный настил пола, а 70-летняя прихожанка этого не заметила. В темноте она случайно шагнула в пустоту и оказалась в западне между труб коммуникаций на метровой глубине.
Люди попытались вытащить её самостоятельно, но в итоге пришлось вызывать специалистов. Прибывшие на место спасатели подняли пенсионерку наверх, после чего передали её медикам. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и отвезли в местную больницу.
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