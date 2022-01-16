Пожилая прихожанка провалилась под пол церкви в Магнитогорске

В Магнитогорске Челябинской области пенсионерка провалилась под деревянный пол в церкви. На помощь ей пришли спасатели и медики. Кадры с места происшествия поисково-спасательная служба региона опубликовала на своей странице во "ВКонтакте".

Как уточняется, в ходе ремонта в небольшой церкви строители разобрали деревянный настил пола, а 70-летняя прихожанка этого не заметила. В темноте она случайно шагнула в пустоту и оказалась в западне между труб коммуникаций на метровой глубине.

Люди попытались вытащить её самостоятельно, но в итоге пришлось вызывать специалистов. Прибывшие на место спасатели подняли пенсионерку наверх, после чего передали её медикам. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и отвезли в местную больницу.