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В Севастополе двое подростков жестоко избили школьника ногами

Парень упал на землю, а двое напавших продолжали его пинать.

16 января, 12:14
<p>Кадр из видео. © VK / <a href="https://vk.com/live_sevastopol" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Севастополь LIVE</a></p>

Кадр из видео. © VK / Севастополь LIVE

В Севастополе прокуратура начала проверку после публикации в Сети видео, на котором двое подростков избивают сверстника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"14 января 2022 года около 15:00 на спортивной площадке во дворе жилого дома по улице Фадеева произошла драка несовершеннолетних. Двое подростков 2006 г.р. — учащихся восьмого и девятого классов одной из школ Гагаринского района г. Севастополя — нанесли несколько ударов ученику восьмого класса другой школы того же района 2007 г.р.", — говорится в сообщении прокуратуры.

Судя по кадрам, которые выложили в Интернете свидетели драки, посмотреть на происходящее собралось не менее десятка школьников. Никто из них не вмешался в разборки. Как добавили в пресс-службе надзорного ведомства, в отношении родителей напавших подростков составлены протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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