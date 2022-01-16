В Севастополе двое подростков жестоко избили школьника ногами

В Севастополе прокуратура начала проверку после публикации в Сети видео, на котором двое подростков избивают сверстника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"14 января 2022 года около 15:00 на спортивной площадке во дворе жилого дома по улице Фадеева произошла драка несовершеннолетних. Двое подростков 2006 г.р. — учащихся восьмого и девятого классов одной из школ Гагаринского района г. Севастополя — нанесли несколько ударов ученику восьмого класса другой школы того же района 2007 г.р.", — говорится в сообщении прокуратуры.

Судя по кадрам, которые выложили в Интернете свидетели драки, посмотреть на происходящее собралось не менее десятка школьников. Никто из них не вмешался в разборки. Как добавили в пресс-службе надзорного ведомства, в отношении родителей напавших подростков составлены протоколы о неисполнении родительских обязанностей.