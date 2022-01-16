Бензовоз с топливом загорелся рядом с частным домом в Новосибирске

В Новосибирске потушили загоревшуюся цистерну с бензином. Видео © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Загоревшуюся цистерну с бензином в Новосибирске потушили на площади в 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что в 16:49 (12:49 мск) поступило сообщение о возгорании ёмкости с бензином в Октябрьском районе города. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне.

"Существовала угроза распространения огня на ближайшие здания. Оценив обстановку на месте, специалисты повысили ранг сложности тушения пожара до второго. Обстановку осложнял разлив бензина из повреждённой ёмкости... Спустя 38 минут огнеборцы объявили о локализации огня", — говорится в сообщении. По уточнённым данным, цистерна находилась в гараже.