В США узнали о страхе Европы перед примирением России и НАТО

Некоторые члены НАТО остались недовольны идеями американских дипломатов, которые во время переговоров с Москвой по гарантиям безопасности предложили меры по примирению Запада и России без учёта мнения европейских государств. Одним из озвученных предложений было взаимное сокращение масштабов военных учений, написал аналитик Джеймс Марсон в своей статье в газете The Wall Street Journal.

"За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из СМИ", — указал журналист.

Читатели газеты в комментариях отметили, что НАТО в переговорах с Россией следует детской тактике.

"НАТО ведёт себя по-детски. Им не нравится, когда вы даёте им пасту, говорят, что они хотели пиццу, им не нравится пицца, когда вы подаёте её, говорят, что на самом деле они хотели пасту, при этом они даже домашнюю работу не делают. США должны беспокоиться только тогда, когда они тратят 4% или более от своего ВВП на оборону. Сейчас они не выполняют даже минимального требования в 2%, Россия это знает и поэтому хочет разговаривать только с США. России всё равно, что думают слабые члены НАТО", — написал один из комментаторов.