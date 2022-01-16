Аналитик Тимофеев предрёк отрицательный ответ НАТО по гарантиям безопасности

США и НАТО, скорее всего, дадут письменный ответ по каждому пункту гарантий безопасности, однако высока вероятность того, что ключевые требования Москвы будут отвергнуты, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

"Мы хотим письменный ответ по каждому пункту. Я думаю, что наши западные партнёры такой ответ могут дать вполне. Но боюсь, что этот ответ будет отрицательным по тем пунктам, по которым Москва хочет, чтобы он был положительным. Запад аргументирует свою позицию теми доводами, которые нам хорошо известны", — сказал он РИА "Новости".