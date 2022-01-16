Аналитик Тимофеев предрёк отрицательный ответ НАТО по гарантиям безопасности
По его мнению, диалог между государствами может продолжаться, но это не означает, что позиция России будет принята.
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США и НАТО, скорее всего, дадут письменный ответ по каждому пункту гарантий безопасности, однако высока вероятность того, что ключевые требования Москвы будут отвергнуты, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
"Мы хотим письменный ответ по каждому пункту. Я думаю, что наши западные партнёры такой ответ могут дать вполне. Но боюсь, что этот ответ будет отрицательным по тем пунктам, по которым Москва хочет, чтобы он был положительным. Запад аргументирует свою позицию теми доводами, которые нам хорошо известны", — сказал он РИА "Новости".
По мнению эксперта, гарантий нерасширения от НАТО ждать не стоит. Однако по ряду пунктов, в частности по вопросам стратегической стабильности, ответ будет положительным. Тимофеев отметил, что диалог между государствами может продолжаться, но это не означает, что позиция Москвы будет принята и во время новых встреч будут обсуждаться вопросы, в которых альянс и Штаты не заинтересованы.
Лайф напоминает, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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