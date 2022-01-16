В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ вблизи города Счастье
По сообщениям Народной милиции, у границ населённого пункта находится два киевских БТР-60.
БТР-60. Фото © Wikipedia
Вооружённые силы Украины (ВСУ) разместили военную технику вблизи населённого пункта Счастье, что является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием, заявили в пресс-службе управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
"В зоне ответственности 79-й бригады ВСУ зафиксировано размещение двух бронетранспортёров БТР-60 вблизи населённого пункта Счастье", — передаёт текст сообщения Луганскинформцентр.
Ранее в ЛНР сообщали о том, что киевская армия разместила более 20 танков и БТР у населённых пунктов в Донбассе. Помимо этого украинские подразделения использовали комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов управления беспилотного летательного аппарата ОБСЕ.
Комментариев: 0