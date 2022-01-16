В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ вблизи города Счастье

Вооружённые силы Украины (ВСУ) разместили военную технику вблизи населённого пункта Счастье, что является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием, заявили в пресс-службе управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ранее в ЛНР сообщали о том, что киевская армия разместила более 20 танков и БТР у населённых пунктов в Донбассе. Помимо этого украинские подразделения использовали комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов управления беспилотного летательного аппарата ОБСЕ.