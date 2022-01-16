Генсек ОДКБ Зась: В серьёзной перестройке работы организации нет необходимости

"Чуть позже мы в спокойной обстановке проанализируем весь этот процесс, сделаем определённые выводы для себя и, если нужно, корректировки какие-то. Другой вопрос, что в серьёзной перестройке нашей деятельности я не вижу необходимости. Потому что та система, те механизмы, которые мы создали в ОДКБ, сейчас реально сработали, и неплохо сработали", — подчеркнул Зась в интервью RT, комментируя ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан.