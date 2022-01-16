Генсек ОДКБ Зась: В серьёзной перестройке работы организации нет необходимости
Он сообщил о возможности внести корректировки после анализа участия миротворческих сил в урегулировании ситуации в Казахстане.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Фото © Сайт ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация не нуждается в серьёзной перестройке деятельности, поскольку её механизмы показали действенность в ходе кризиса в Казахстане.
"Чуть позже мы в спокойной обстановке проанализируем весь этот процесс, сделаем определённые выводы для себя и, если нужно, корректировки какие-то. Другой вопрос, что в серьёзной перестройке нашей деятельности я не вижу необходимости. Потому что та система, те механизмы, которые мы создали в ОДКБ, сейчас реально сработали, и неплохо сработали", — подчеркнул Зась в интервью RT, комментируя ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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