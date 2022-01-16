Все 19 самолётов с российскими миротворцами и техникой вернулись из Казахстана
Туда были отправлены 18 Ил-76 и один тяжёлый дальний транспортный Ан-124 "Руслан".
Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане. Фото © Минобороны России
На подмосковный аэродром Чкаловский прибыли все самолёты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые вместе с техникой и миротворческим контингентом ранее были направлены для стабилизации ситуации в Казахстан. Об этом сообщили в Минобороны России.
"19 самолётов военно-транспортной авиации ВКС России (18 самолётов Ил-76 и один самолёт Ан-124 "Руслан") с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский", — заявили журналистам в ведомстве.
Лайф напоминает, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить туда миротворческие силы. 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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