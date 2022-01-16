Все 19 самолётов с российскими миротворцами и техникой вернулись из Казахстана

На подмосковный аэродром Чкаловский прибыли все самолёты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые вместе с техникой и миротворческим контингентом ранее были направлены для стабилизации ситуации в Казахстан. Об этом сообщили в Минобороны России.