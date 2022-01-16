Три человека погибли в серьёзном ДТП в подмосковном Подольске
Один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения.
Последствия аварии © VK / "Подольский водитель"
Три человека погибли в результате серьёзной аварии в Подмосковье. Об этом сообщает региональное УМВД России.
ДТП произошло минувшей ночью в Подольске. Около 01:40 на улице Кирова автомобиль ВАЗ выехал на встречку, где на полной скорости влетел в Audi. Три человека в результате столкновения погибли на месте, ещё троим потребовалась госпитализация. Об их состоянии ничего не известно. Судя по кадрам с места ДТП, отечественный автомобиль буквально разворотило.
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