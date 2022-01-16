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Три человека погибли в серьёзном ДТП в подмосковном Подольске

Один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения.

16 января, 08:21
<p>Последствия аварии © VK / <a href="https://vk.com/pd150" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Подольский водитель"</a></p>

Последствия аварии © VK / "Подольский водитель"

Три человека погибли в результате серьёзной аварии в Подмосковье. Об этом сообщает региональное УМВД России.

ДТП произошло минувшей ночью в Подольске. Около 01:40 на улице Кирова автомобиль ВАЗ выехал на встречку, где на полной скорости влетел в Audi. Три человека в результате столкновения погибли на месте, ещё троим потребовалась госпитализация. Об их состоянии ничего не известно. Судя по кадрам с места ДТП, отечественный автомобиль буквально разворотило.

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Ранее Лайф сообщал, что в Самарской области на трассе М5 "Урал" в Исаклинском районе четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли в аварии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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