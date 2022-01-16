Три человека погибли в серьёзном ДТП в подмосковном Подольске

ДТП произошло минувшей ночью в Подольске. Около 01:40 на улице Кирова автомобиль ВАЗ выехал на встречку, где на полной скорости влетел в Audi. Три человека в результате столкновения погибли на месте, ещё троим потребовалась госпитализация. Об их состоянии ничего не известно. Судя по кадрам с места ДТП, отечественный автомобиль буквально разворотило.