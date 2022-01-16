В четырёх регионах на юге России восстановили электроснабжение

В Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае восстановлено нарушенное непогодой электроснабжение, без света пока остаётся три тысячи человек в Краснодарском крае и Адыгее, сообщило Министерство энергетики РФ в своём официальном телеграм-канале.

"Энергетики завершили восстановительные работы в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае. Продолжаются работы в Краснодарском крае и Адыгее", — отметили в ведомстве и подчеркнули, что ситуация в данных регионах остаётся на контроле Минэнерго России.