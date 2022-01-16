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В четырёх регионах на юге России восстановили электроснабжение

Вчера почти 180 тысяч человек остались без света из-за непогоды.

16 января, 08:28

Фото © ТАСС / Павлишак Алексей

В Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае восстановлено нарушенное непогодой электроснабжение, без света пока остаётся три тысячи человек в Краснодарском крае и Адыгее, сообщило Министерство энергетики РФ в своём официальном телеграм-канале.

"Энергетики завершили восстановительные работы в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае. Продолжаются работы в Краснодарском крае и Адыгее", — отметили в ведомстве и подчеркнули, что ситуация в данных регионах остаётся на контроле Минэнерго России.

Около 180 тысяч жителей восьми регионов России остались без света из-за непогоды

Около 180 тысяч жителей восьми регионов России остались без света из-за непогоды

Ранее в Домбае почти 100 отелей и 25 жилых домов остались без света. На горнолыжном курорте из-за падения дерева оборвалась линия электропередачи. Обесточенные здания подключили к резервным источникам питания.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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