В четырёх регионах на юге России восстановили электроснабжение
Вчера почти 180 тысяч человек остались без света из-за непогоды.
Фото © ТАСС / Павлишак Алексей
В Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае восстановлено нарушенное непогодой электроснабжение, без света пока остаётся три тысячи человек в Краснодарском крае и Адыгее, сообщило Министерство энергетики РФ в своём официальном телеграм-канале.
"Энергетики завершили восстановительные работы в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае. Продолжаются работы в Краснодарском крае и Адыгее", — отметили в ведомстве и подчеркнули, что ситуация в данных регионах остаётся на контроле Минэнерго России.
Ранее в Домбае почти 100 отелей и 25 жилых домов остались без света. На горнолыжном курорте из-за падения дерева оборвалась линия электропередачи. Обесточенные здания подключили к резервным источникам питания.
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