"Талибан" применил слезоточивый газ для разгона женского протеста

В Афганистане сторонники радикального движения "Талибан"* применили слезоточивый газ для разгона участниц протеста в Кабуле. Об этом сообщает агентство Aamaj News.

Женщины вышли на улицы афганской столицы, протестуя против ограничений, вводимых новыми властями страны в отношении представительниц прекрасного пола. Участницы демонстрации требовали обеспечения своих законных прав, однако правоохранители применили против них слезоточивый газ.

Ранее Лайф писал, что талибы запретили показ телесериалов с участием женщин. Также телевизионным СМИ нельзя нарушать нормы шариата, оскорблять религиозные чувства населения, а женщины-журналисты в кадре обязаны покрывать голову платком.