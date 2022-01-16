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"Талибан" применил слезоточивый газ для разгона женского протеста

Участницы демонстрации вышли на улицы афганской столицы для защиты своих законных прав.

16 января, 08:38
<p>© ТАСС / EPA</p>

© ТАСС / EPA

В Афганистане сторонники радикального движения "Талибан"* применили слезоточивый газ для разгона участниц протеста в Кабуле. Об этом сообщает агентство Aamaj News.

Женщины вышли на улицы афганской столицы, протестуя против ограничений, вводимых новыми властями страны в отношении представительниц прекрасного пола. Участницы демонстрации требовали обеспечения своих законных прав, однако правоохранители применили против них слезоточивый газ.

Талибы запретили включать в автомобилях музыку и возить женщин без хиджаба

Талибы запретили включать в автомобилях музыку и возить женщин без хиджаба

Ранее Лайф писал, что талибы запретили показ телесериалов с участием женщин. Также телевизионным СМИ нельзя нарушать нормы шариата, оскорблять религиозные чувства населения, а женщины-журналисты в кадре обязаны покрывать голову платком.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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