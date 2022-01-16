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Двое детей погибли при взрыве в Афганистане

Кто стоит за случившимся ЧП, не уточняется.

16 января, 09:07
<p>Фото © ТАСС / Александра Ковальская</p>

Фото © ТАСС / Александра Ковальская

В Баграмском районе в центральной части провинции Кабул в Афганистане прогремел взрыв, в результате двое детей погибли, ещё несколько мирных жителей получили ранения. Бомба взорвалась в автомобиле, сообщил очевидец РИА "Новости".

"Бомба взорвалась… около 12:00 (10:30 мск), убила двоих детей и ранила ещё несколько мирных жителей", — уточнил собеседник агентства.

Ранее Лайф рассказывал, что члены "Талибана"* собрались наказывать жителей Афганистана за использование иностранных валют в стране. Представитель радикалов объяснил это требование экономической ситуацией и национальными интересами.

* Организация, запрещённая ООН.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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