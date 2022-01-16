Байден — о захвате заложников в синагоге: Мы будем противостоять антисемитизму

После захвата заложников в синагоге штата Техас президент Джо Байден заявил, что США будут противостоять антисемитизму и экстремизму. Соответствующая публикация появилась на сайте Белого дома.

"Позвольте мне чётко заявить всем, кто намерен распространять ненависть: мы будем противостоять антисемитизму и росту экстремизма в стране", — подчеркнул глава государства.

В своём обращении Байден также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в освобождении заложников, и отметил их профессионализм.