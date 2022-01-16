Байден — о захвате заложников в синагоге: Мы будем противостоять антисемитизму
Глава государства также выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов.
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky
После захвата заложников в синагоге штата Техас президент Джо Байден заявил, что США будут противостоять антисемитизму и экстремизму. Соответствующая публикация появилась на сайте Белого дома.
"Позвольте мне чётко заявить всем, кто намерен распространять ненависть: мы будем противостоять антисемитизму и росту экстремизма в стране", — подчеркнул глава государства.
В своём обращении Байден также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в освобождении заложников, и отметил их профессионализм.
Напомним, заложники были захвачены в городе Колливиль, они провели внутри здания со злоумышленником около восьми часов. Люди из близлежащих зданий были эвакуированы, район оцеплен.
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