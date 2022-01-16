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Байден — о захвате заложников в синагоге: Мы будем противостоять антисемитизму

Глава государства также выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов.

16 января, 08:57
<p><em style="font-style: italic;">Президент США Джо Байден.</em> Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky</p>

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky

После захвата заложников в синагоге штата Техас президент Джо Байден заявил, что США будут противостоять антисемитизму и экстремизму. Соответствующая публикация появилась на сайте Белого дома.

"Позвольте мне чётко заявить всем, кто намерен распространять ненависть: мы будем противостоять антисемитизму и росту экстремизма в стране", — подчеркнул глава государства.

В своём обращении Байден также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в освобождении заложников, и отметил их профессионализм.

В Техасе из синагоги освобождены все заложники

В Техасе из синагоги освобождены все заложники

Напомним, заложники были захвачены в городе Колливиль, они провели внутри здания со злоумышленником около восьми часов. Люди из близлежащих зданий были эвакуированы, район оцеплен.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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