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В Свердловской области выявлены первые 4 случая заражения штаммом "омикрон"

До этого данная мутация коронавируса уже была зафиксирована в 40 российских регионах.

16 января, 09:17

© Pixabay

Врачи Свердловской области подтвердили первые в регионе 4 случая инфицирования новым штаммом "омикрон". Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в области зарегистрировано 205 614 случаев ковида, за сутки — 564 случая. Скончалось от коронавируса 9745 пациентов, вылечилось 180 063 человека.

"Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырёх десятках регионов России. Все необходимые противоэпидемические мероприятия с заразившимися и кругом их контактов проводятся", — отмечается в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что в России за минувшие сутки было выявлено 29 230 случаев коронавируса, из которых 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Прирост количества заболевших стал максимальным с 13 декабря 2021 года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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