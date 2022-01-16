В Свердловской области выявлены первые 4 случая заражения штаммом "омикрон"
До этого данная мутация коронавируса уже была зафиксирована в 40 российских регионах.
© Pixabay
Врачи Свердловской области подтвердили первые в регионе 4 случая инфицирования новым штаммом "омикрон". Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в области зарегистрировано 205 614 случаев ковида, за сутки — 564 случая. Скончалось от коронавируса 9745 пациентов, вылечилось 180 063 человека.
"Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырёх десятках регионов России. Все необходимые противоэпидемические мероприятия с заразившимися и кругом их контактов проводятся", — отмечается в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в России за минувшие сутки было выявлено 29 230 случаев коронавируса, из которых 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Прирост количества заболевших стал максимальным с 13 декабря 2021 года.
Комментариев: 0