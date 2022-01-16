10 странных фактов о вашем теле, и о них никто не догадывался

"Говорят, пощекотать себя невозможно. Неправда! Есть вариант — просто потрите нёбо кончиком языка", — Lewis_is_on_Reddit.

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"Если вы скажете "ха-а-а", то из вашего рта будет выходить горячий воздух, а если "фу-у-у", то уже холодный", — Marianmza.

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"Если вы закроете один глаз, зрачок на другом вскоре расширится", — Striking_Elk_6136.

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"Если вы брызнете кому-нибудь холодной водой в ухо, его глаза автоматически повернутся в ту сторону, куда попала вода. А если вы возьмёте тёплую жидкость, то глаза будут поворачиваться, наоборот, в противоположную сторону", — Cruithne.

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"У каждого вашего глаза есть слепая зона, где зрительный нерв выходит из глаза в мозг. Увидеть его просто так не получится, потому что мозг обманывает нас и воссоздаёт в том месте изображение, которое, по его мнению, туда подходит лучше всего", — Windshards2. Проверить, где слепая зона находится у вас, можно здесь с помощью простого онлайн-теста.

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"Вы вряд ли сможете сделать глоток, если закроете рот и приложите язык к его левой или правой стороне", — bandana44.

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"Напевать что-то себе под нос будет невозможно, если вы этот самый нос зажмёте", — aquafemme.

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"Мозг продолжает попытки оживить тело ещё долгое время после остановки сердца. В редких случаях на электроэнцефалограмме удавалось обнаружить активность мозга даже через 30 часов после кончины. Это иногда используется для обозначения времени смерти жертв убийства. Нужно отметить, что мозг функционирует всего несколько минут после остановки сердца, сейчас речь идёт именно о примитивных электрических импульсах", — flamingphoenix9834.

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"30% продуктов жизнедеятельности организма выходят через кожу. Пожалуйста, протирайте после себя тренажёры в спортзалах..." — insomniac_observer.

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"Можно сделать глоток всего пару-тройку раз подряд, прежде чем ваше тело заставит вас остановиться и сделать паузу", — nintengio.

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