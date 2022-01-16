Путин на предстоящей неделе встретится с президентом Ирана
Кроме того, у российского лидера запланированы международные телефонные переговоры.
© ТАСС / Биятов Евгений
У президента России Владимира Путина на предстоящей неделе запланирована встреча с иранским лидером Ибрахимом Раиси, которая пройдёт в Москве. Об этом сообщает телеканал "Россия-1".
Также уточняется, что в расписании главы государства — заседание совета безопасности России, ряд личных встреч, а также телефонные переговоры с иностранными коллегами.
А накануне Владимир Путин поздравил Следственный комитет России с 11-й годовщиной образования как самостоятельного федерального госоргана.
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