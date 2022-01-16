Путин на предстоящей неделе встретится с президентом Ирана

У президента России Владимира Путина на предстоящей неделе запланирована встреча с иранским лидером Ибрахимом Раиси, которая пройдёт в Москве. Об этом сообщает телеканал "Россия-1".

Также уточняется, что в расписании главы государства — заседание совета безопасности России, ряд личных встреч, а также телефонные переговоры с иностранными коллегами.