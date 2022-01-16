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Путин на предстоящей неделе встретится с президентом Ирана

Кроме того, у российского лидера запланированы международные телефонные переговоры.

16 января, 11:27
<p>© ТАСС / Биятов Евгений</p>

© ТАСС / Биятов Евгений

У президента России Владимира Путина на предстоящей неделе запланирована встреча с иранским лидером Ибрахимом Раиси, которая пройдёт в Москве. Об этом сообщает телеканал "Россия-1".

Также уточняется, что в расписании главы государства — заседание совета безопасности России, ряд личных встреч, а также телефонные переговоры с иностранными коллегами.

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А накануне Владимир Путин поздравил Следственный комитет России с 11-й годовщиной образования как самостоятельного федерального госоргана.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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