Володин призвал США задуматься, почему другие страны не просят у них помощи

По его мнению, сегодня многие, кто себя связал с Америкой, жалеют, поскольку в результате они потеряли государство, экономику, а нашли только одни проблемы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и западные государства на примере ситуации в Казахстане должны задаться вопросом, почему власти других стран не обращаются к ним за помощью.

"Что же касается заявлений США и других стран, они должны себя спросить, почему к ним не обращаются. И вообще, пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей", — отметил Володин в эфире телеканала "Россия-1" в передаче "Москва. Кремль. Путин", комментируя миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

Спикер Госдумы предположил, что на сегодняшний день жалеют многие, кто себя связал с Соединёнными Штатами Америки, поскольку в результате они потеряли страну, экономику, а нашли только одни проблемы. Он привёл в пример процветающие ранее Ливию и Ирак. Кроме того, по его мнению, показательна и ситуация на Украине.

"То, что происходит на Украине, вот вам, пожалуйста, обращение. Там сегодня и советники, там сегодня находятся представители НАТО. И всё это к добру не приведёт", — заключил Володин.