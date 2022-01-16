На Ставрополье фейерверк повредил несколько автомобилей и выбил окна в доме

В Минеральных Водах разорвавшийся фейерверк повредил несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе местной службы спасения.

Инцидент произошёл накануне. Отмечается, что сперва взрыв выбил окна в многоэтажке по проспекту 22-го Партсъезда. Причём, как уточняется, стёкла были выбиты с первого по пятый этаж. В службе спасения добавили, что в результате ЧП никто не пострадал. Теперь правоохранительные органы подсчитывают сумму нанесённого ущерба.

"Невероятные последствия может нанести фейерверк в руках непрофессионала", — подчеркнули спасатели.