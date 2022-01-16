На Ставрополье фейерверк повредил несколько автомобилей и выбил окна в доме
По данным спасателей, никто в результате ЧП не пострадал. Сейчас специалисты подсчитывают сумму ущерба.
Последствия взрыва фейерверка. © Instagram / minvody_aso_112
В Минеральных Водах разорвавшийся фейерверк повредил несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе местной службы спасения.
Инцидент произошёл накануне. Отмечается, что сперва взрыв выбил окна в многоэтажке по проспекту 22-го Партсъезда. Причём, как уточняется, стёкла были выбиты с первого по пятый этаж. В службе спасения добавили, что в результате ЧП никто не пострадал. Теперь правоохранительные органы подсчитывают сумму нанесённого ущерба.
"Невероятные последствия может нанести фейерверк в руках непрофессионала", — подчеркнули спасатели.
Ранее Лайф сообщал, что в больнице Краснодарского края умер сотрудник дорожно-патрульной службы, которому в голову попал фейерверк. Трагический инцидент произошёл 1 января около полуночи, полицейского живым доставили в больницу с открытой травмой головы, но врачи оказались бессильны его спасти.
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