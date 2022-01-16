Матвиенко сочла циничными заявления Запада о миссии ОДКБ в Казахстане
Спикер Совфеда отметила, что организация показала свою дееспособность и востребованность.
Валентина Матвиенко. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала циничными оценки некоторых стран Запада по поводу действий государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. По её мнению, организация показала свою дееспособность и востребованность.
"Этот цинизм, знаете, настолько уже очевиден. Где НАТО, где США, где Казахстан? У нас самая протяжённая граница с Казахстаном. Ведь, если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана — это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-1" в передаче "Москва. Кремль. Путин".
Спикер Совфеда отметила, что раньше разговоры про ОДКБ носили скептический характер, однако теперь она показала свою дееспособность, востребованность, своевременность создания и её серьёзность. По её мнению, на Западе должны считаться с тем, "что в случае попыток "цветной революции" в каком-либо другом государстве ОДКБ всегда станет на защиту".
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
Комментариев: 0