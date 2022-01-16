Матвиенко сочла циничными заявления Запада о миссии ОДКБ в Казахстане

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала циничными оценки некоторых стран Запада по поводу действий государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. По её мнению, организация показала свою дееспособность и востребованность.

"Этот цинизм, знаете, настолько уже очевиден. Где НАТО, где США, где Казахстан? У нас самая протяжённая граница с Казахстаном. Ведь, если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана — это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-1" в передаче "Москва. Кремль. Путин".