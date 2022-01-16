В Екатеринбурге пенсионерка вышла во двор на прогулку и бесследно исчезла
Её родственники сначала своими силами искали женщину весь день и всю ночь, но сейчас подключились ещё и активисты из отряда "Прорыв".
Фото © Поисковый отряд "Прорыв".
В Екатеринбурге уже сутки ищут пропавшую 67-летнюю Любовь Константиновну Сыскову, которая накануне вышла из дома на прогулку. С тех пор её местонахождение неизвестно, пишет местное издание E1.RU.
"Она живёт с супругом. Сын был дома, отец пошёл погулять с внуком, женщина в это время попросилась погулять во двор, как обычно. Отец должен был вернуться через минут 15 и заодно забрать её, вместе с ней вернуться домой. Он пришёл, а её нет", — рассказали в поисковом отряде "Прорыв". Родственники пенсионерки сначала своими силами искали женщину весь день и всю ночь, но сейчас к поискам подключились волонтёры.
Ранее Лайф рассказывал, что пропавшую в декабре школьницу нашли в квартире пенсионера в Севастополе. Девочка рассказала, что ушла из дома из-за конфликтов в семье. Сердобольный 80-летний мужчина приютил подростка после настойчивых просьб.
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