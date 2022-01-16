В Екатеринбурге пенсионерка вышла во двор на прогулку и бесследно исчезла

В Екатеринбурге уже сутки ищут пропавшую 67-летнюю Любовь Константиновну Сыскову, которая накануне вышла из дома на прогулку. С тех пор её местонахождение неизвестно, пишет местное издание E1.RU.

"Она живёт с супругом. Сын был дома, отец пошёл погулять с внуком, женщина в это время попросилась погулять во двор, как обычно. Отец должен был вернуться через минут 15 и заодно забрать её, вместе с ней вернуться домой. Он пришёл, а её нет", — рассказали в поисковом отряде "Прорыв". Родственники пенсионерки сначала своими силами искали женщину весь день и всю ночь, но сейчас к поискам подключились волонтёры.