Учёные предрекли появление мощных мутаций ковида из-за "омикрона"

Учёные из Бостонского университета считают, что после омикрон-штамма гарантировано возникновение следующих вариаций коронавируса. Такие выводы были сделаны на основе стремительно распространяющегося "омикрона".

"Чем быстрее распространяется "омикрон", тем больше возможностей для мутаций, что может привести к большему количеству новых вариантов", — заявил в интервью Associated Press Леонардо Мартинес, эпидемиолог-инфекционист из Бостонского университета.

При этом лёгкость заражения "омикроном" от человека к человеку приведёт к тому, что он останется среди людей с ослабленной иммунной системой. Это даст вирусу шанс для развития мощных мутаций. По словам экспертов, вакцинация и ношение масок в общественных местах будут сдерживать мутации вируса. Заболевание не станет сезонным и относительно безопасным, как грипп, пока вакцину не получит определённое количество людей.