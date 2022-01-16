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Учёные предрекли появление мощных мутаций ковида из-за "омикрона"

По словам специалистов, вакцинация и ношение масок в общественных местах будут сдерживать инфекцию.

16 января, 10:59
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Учёные из Бостонского университета считают, что после омикрон-штамма гарантировано возникновение следующих вариаций коронавируса. Такие выводы были сделаны на основе стремительно распространяющегося "омикрона".

"Чем быстрее распространяется "омикрон", тем больше возможностей для мутаций, что может привести к большему количеству новых вариантов", — заявил в интервью Associated Press Леонардо Мартинес, эпидемиолог-инфекционист из Бостонского университета.

При этом лёгкость заражения "омикроном" от человека к человеку приведёт к тому, что он останется среди людей с ослабленной иммунной системой. Это даст вирусу шанс для развития мощных мутаций. По словам экспертов, вакцинация и ношение масок в общественных местах будут сдерживать мутации вируса. Заболевание не станет сезонным и относительно безопасным, как грипп, пока вакцину не получит определённое количество людей.

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А ранее Лайф писал, что в России впервые с начала июля зафиксировали менее 700 смертей от ковида. Всего же в стране накануне было выявлено 29 230 новых случаев коронавируса.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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