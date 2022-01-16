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В Псковской области выявлены первые 15 случаев заражения "омикроном"

Тест подтвердился у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов.

16 января, 10:20
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Псковской области впервые выявили омикрон-штамм коронавируса. Там зафиксировали более десяти случаев заражения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём инстаграм-аккаунте.

"В пятницу отправили 101 пробу для проведения исследований, сегодня получили информацию, что в 15 пробах обнаружен штамм "омикрон", в том числе у двоих детей", — говорится в сообщении.

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Губернатор отметил, что штамм подтвердился у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов.

А ранее первые 4 случая заражения штаммом "омикрон" были выявлены в Свердловской области. До этого данная мутация коронавируса уже была зафиксирована в 40 российских регионах.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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