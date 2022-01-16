В Псковской области выявлены первые 15 случаев заражения "омикроном"

В Псковской области впервые выявили омикрон-штамм коронавируса. Там зафиксировали более десяти случаев заражения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём инстаграм-аккаунте.

"В пятницу отправили 101 пробу для проведения исследований, сегодня получили информацию, что в 15 пробах обнаружен штамм "омикрон", в том числе у двоих детей", — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что штамм подтвердился у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов.